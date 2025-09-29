ECONOMIE
Taghi zit nog altijd zonder advocaten in Marengo-proces

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 10:37
anp290925060 1
SCHIPHOL (ANP) - Ridouan Taghi heeft nog altijd geen advocaten die hem verdedigen in het grote liquidatieproces Marengo. Dat werd maandag duidelijk tijdens de hervatting van het hoger beroep. De voorzitter van het gerechtshof Amsterdam liet weten dat hij nog altijd geen bericht had ontvangen of raadslieden zich inmiddels hebben gesteld.
Taghi zit sinds april zonder rechtsbijstand in de strafzaak, na de aanhouding van zijn advocaat Vito Shukrula. Begin deze maand werd bekend dat twee advocaten zich hadden gemeld om Taghi te verdedigen, na een oproep van de toezichthouder van advocaten. Die gesprekken vinden "in bredere context" plaats, zei de advocaat-generaal.
