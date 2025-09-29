5 bestemmingen waar het nog heerlijk weer is in de herfstvakantie

Nog even geen zin in dikke truien, mistige ochtenden en de kachel aan? Op genoeg plekken in Europa is het nog heerlijk weer in oktober. Als je er in de herfstvakantie vandoor wil, zijn dit de plekken waar je moet zijn:

1. Cyprus: zonzeker en warm zeewater

Met gemiddeld 26 tot 28 graden en een zeewatertemperatuur van rond de 25 graden is Cyprus dé plek voor iedereen die de zomer wil verlengen. In badplaatsen als Paphos, Larnaca of Ayia Napa vind je nog volop terrasjes en strandclubs die open zijn. De kans op regen is klein en mocht er al een buitje vallen, dan is dat meestal kort. Perfect dus voor zonaanbidders.

2. Rhodos en Kreta: cultuur én strand

Ook in Griekenland kun je nog heerlijk nazomeren. Op Kreta en Rhodos ligt de temperatuur in oktober rond de 24 tot 26 graden, met genoeg zonuren om bruin te worden. Overdag kun je ontspannen aan zee, terwijl de avonden ideaal zijn voor een wandeling door de oude stadjes. De zee is met 23 à 24 graden nog aangenaam warm. Een mooie combi van relaxen en cultuur snuiven.

3. Malta en Gozo: compact en zonnig

Malta en het kleinere zustereiland Gozo bieden eind oktober een fijne mix van strand, cultuur en natuur. Met temperaturen rond de 24 graden en weinig neerslag is dit een bestemming waar je makkelijk nog in zomerse sferen blijft. De zee is met 24 graden bovendien ideaal om in te zwemmen. Handig: omdat Malta zo compact is, kun je strand, stad en natuur eenvoudig combineren in één vakantie.

4. Andalusië: woeste natuur en prachtige steden

Zuid-Spanje is een klassieker voor een warme herfstvakantie. Aan de Costa del Sol schommelt het kwik rond de 23 tot 26 graden en is de kans op zon groot. Voor wie liever cultuur opsnuift: steden als Sevilla, Córdoba en Granada zijn in oktober een stuk aangenamer dan in de bloedhete zomer. ’s Avonds koelt het iets af, dus neem een vest mee voor op het terras.

5. Canarische Eilanden: zon gegarandeerd

Wie absolute zekerheid wil, zit goed op de Canarische Eilanden. Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote of Fuerteventura: overal is het eind oktober rond de 25 graden en schijnt de zon volop. Het water van de Atlantische Oceaan is met 23 à 24 graden verrassend aangenaam. Omdat het eigenlijk altijd lente is op de Canarische eilanden, is dit een ideale bestemming voor wie niets aan het toeval wil overlaten.