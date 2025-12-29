ECONOMIE
Chipmachinemaker ASML populair bij Nederlandse beleggers in 2025

Economie
door anp
maandag, 29 december 2025 om 12:10
anp291225082 1
AMSTERDAM (ANP) - Het beursjaar 2025 stond in heel Europa in het teken van de kunstmatige intelligentie (AI), waarbij de aandacht van beleggers vooral uitging naar de grote Amerikaanse techconcerns. Hoewel AI ook bij Nederlandse beleggers een rol speelde, blijkt uit analyse van meer dan 1 miljoen Nederlandse beleggersrekeningen bij broker DeGiro dat er in Nederland geen sprake was van een overweldigende dominantie van Amerikaanse techgiganten.
De aandacht van Nederlandse beleggers ging vooral uit naar halfgeleiderfabrikant ASML. Dat aandeel staat bovenaan de ranglijst van meest verhandelde aandelen in Nederland in 2025. Van de zogeheten Amerikaanse Magnificent 7-groep, die bestaat uit Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia en Tesla, staan alleen Nvidia (op de tweede plaats) en Tesla (op de achtste plaats) in de lijst van de twaalf meest verhandelde aandelen in Nederland.
