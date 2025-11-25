ECONOMIE
Twee gewonden aangehouden na steekincident in Groningen

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 5:19
anp251125046 1
GRONINGEN (ANP) - Bij een steekincident in Aduard zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee gewonden aangehouden. De politie kreeg rond 02.45 uur een melding van een steekincident in een woning aan de Albert Harkemaweg in de plaats even ten noordwesten van de stad Groningen. Een man en een vrouw werden aangetroffen met steek- of snijwonden.
De politie gaat ervan uit dat er een conflict aan voorafging en arresteerde beide slachtoffers. Politieonderzoek moet uitwijzen hoe de verwondingen precies zijn ontstaan en wat de toedracht van het incident was.
