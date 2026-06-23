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Taliban zeggen met EU te hebben gesproken over 'consulaire zaken'

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 15:56
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BRUSSEL (ANP/RTR/AFP) - Een delegatie van de Taliban heeft in Brussel gesproken met vertegenwoordigers van de Europese Commissie, melden meerdere media. In het gesprek zijn consulaire zaken besproken, zoals de mogelijke hervatting van consulaire diensten voor Afghanen in de EU, de aanwezigheid van consulaten en "de noodzaak van vertrouwensopbouwende maatregelen". Dat meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring van een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
De Commissie zei eerder met de Taliban te willen praten over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Het dagelijks bestuur heeft nog geen reactie gegeven op het overleg met het Afghaanse regime.
België heeft vijf visa verstrekt voor de Talibaanse delegatie. Daarmee hebben ze toestemming om één dag in het land te blijven.
Het bezoek van de delegatie levert stevige kritiek op, met name van mensenrechtenorganisaties. Die stellen dat het bezoek het wrede regime normaliseert.
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