Te weinig politieagenten kennen eigen regels voor controles

door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 14:54
DEN HAAG (ANP) - De politie vindt dat te weinig agenten de regels kennen die gelden rond controles. Uit een enquête blijkt dat iets minder dan de helft van de ondervraagden daarmee bekend is. Deze regels moeten voorkomen dat er wordt gecontroleerd op bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of culturele achtergrond, zonder dat daar een objectieve aanleiding voor is. "Daarmee is het een antwoord op het verwijt van etnisch profileren", aldus de politie.
De jaarlijkse enquête is naar 1500 agenten gestuurd. 319 politiemedewerkers vulden de vragenlijst in.
Verder blijkt dat "relatief veel" agenten nog altijd een controle uitvoeren op verkeerde gronden. "Zoals een onderbuikgevoel bij het zien van 'verdachte' personen, de oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in misdaadstatistieken of personen die qua etniciteit niet thuishoren in een bepaalde buurt."
