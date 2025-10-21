Experts manen politici: klimaatbeleid gaat ook om onze gezondheid

DEN HAAG (ANP) - Klimaatverandering krijgt ook in Nederland steeds grotere gevolgen voor gezondheid, welzijn en voedselproductie, maar de politiek is vooral bezig met "binnenbrandjes", zegt hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. Hij is een van de experts die in het Haagse perscentrum Nieuwspoort een poging doen het klimaat hoger op de agenda te krijgen in verkiezingstijd.

"Dat klimaat minder in de aandacht staat, is tijdelijk. Het probleem zal zichzelf weer agenderen", waarschuwt Rotmans. Want ook in Europa nemen weersextremen toe. Rotmans wijst op de overstromingen in Valencia van vorig jaar en in Zuid-Limburg in de zomer van 2021. "Zo'n hoge piekafvoer van regenwater in de zomer was vroeger ondenkbaar. Nu kan het eens in de tien jaar gebeuren, dus bereid je maar voor."

Ook oud-weerman Gerrit Hiemstra heeft zich bij het initiatief aangesloten. Hij begint zijn verhaal met foto's uit de winter van 1979. "Toen baalden we als we niet konden schaatsen. Maar het klimaat van toen bestaat niet meer."