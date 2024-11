Team Trump stelt ontslaglijst samen van militaire bevelhebbers

WASHINGTON (ANP/RTR) - De ploeg van aankomend president van de Verenigde Staten Donald Trump stelt een lijst op van militaire officieren die mogelijk ontslagen zullen worden bij het Pentagon, onder wie de hoogste militaire leiders. Dat zeggen bronnen aan persbureau Reuters.

De plannen voor deze ontslagronde zitten nog in een vroeg stadium en kunnen nog veranderen naarmate Trumps regering vorm krijgt, schrijft Reuters. Toch zou Trumps entourage een ingrijpende personeelswisseling van plan zijn bij de zogeheten Joint Chiefs of Staff (gezamenlijke stafchefs) van het Pentagon. Dat zijn de hoofden van elke diensttak van de strijdkrachten.

Ook zou de aankomende regering-Trump het gemunt hebben op officieren gelieerd aan Mark Milley, die onder Trump voorzitter was van de Joint Chiefs of Staff. In het recent verschenen boek War van journalist Bob Woodward noemt de gepensioneerde Milley zijn voormalige baas Trump "in de kern fascistisch".

Tijdens zijn verkiezingscampagne had Trump het over het ontslaan van "woke" generaals en degenen die verantwoordelijk zijn voor de controversiële terugtrekking uit Afghanistan in 2021. Dinsdag werd bekend dat de Trump Pete Hegseth aan het hoofd wil van het ministerie van Defensie. Deze commentator van Fox News en veteraan lijkt bereid om grote veranderingen door te voeren in het Pentagon.