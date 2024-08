Teller voor Urker gezin na instorting Duits hotel op 50.000 euro

URK (ANP) - Een geldinzamelingsactie voor het Urker gezin dat betrokken raakte bij de instorting van een Duits hotel heeft tot nu toe 50.000 euro opgehaald. Het drietal, onder wie een klein kind, raakte bedolven door het puin, maar kon woensdag worden bevrijd. Door het incident kwamen twee mensen om het leven.

Het hotel in het Duitse Kröv stortte dinsdagavond in. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. Veertien mensen kwamen vast te zitten.

De crowdfunding is volgens de initiatiefnemer opgezet om de Urker man, die een breuk en inwendige verwondingen opliep en moest worden geopereerd, met een helikopter naar Nederland te krijgen. Daar is hij niet voor verzekerd. Ook is het opgehaalde geld bedoeld voor de overige niet-gedekte medische kosten en verloren gegane spullen. Het doelbedrag was 20.000 euro.