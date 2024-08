Bol en Klaver in estafetteteam voor olympische finale 4x400 meter

SAINT-DENIS (ANP) - Femke Bol loopt zaterdagavond om 21.14 uur mee in het estafetteteam van de 4x400 meter op de Olympische Spelen van Parijs. De Amersfoortse is slotloopster.

Bol werd in de series gespaard, omdat ze mocht uitrusten van de finale van de 400 meter horden de avond daarvoor. Op die afstand won ze brons. De houdster van het wereldrecord indoor leidde vrijdag met een fabelachtige ronde de Nederlandse ploeg naar het goud op de 4x400 meter gemengd.

Lieke Klaver zat ook in dat winnende team en is startloopster in de finale. De andere twee finalisten zijn Cathelijn Peeters en Lisanne de Witte. Peeters was ook afwezig in de series. Bol en Peeters vervangen Myrte van der Schoot en Eveline Saalberg, die wel in de series liepen.

De samenstelling van de ploeg is dezelfde als die in juni de Europese titel veroverde. De Nederlandse estafettevrouwen zijn ook regerend wereldkampioen op de 4x400.