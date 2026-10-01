Tennessee schort doodstraf tijdelijk op na mislukte executie Pike

De Amerikaanse staat Tennessee schort met onmiddellijke ingang de uitvoering van doodstraffen in de staat op. Dat melden Amerikaanse media op gezag van gouverneur Bill Lee. De maatregel geldt in ieder geval tot het einde van dit jaar. In de Amerikaanse staat stond tot die tijd één executie gepland, meldt USA Today.

De gouverneur maakt zo tijd vrij om te onderzoeken wat er misging met de executie van Christa Pike, wier doodstrafvoltrekking afgelopen nacht niet slaagde. De op 18-jarige leeftijd voor moord veroordeelde Pike overleefde de dodelijke injecties die haar werden toegediend. Haar doodstraf was de eerste executie van een vrouw in Tennessee in twee eeuwen.

Om de doodstraf van Pike was veel te doen. Woensdag schortte een rechtbank, enkele uren voor de geplande voltrekking plots de executie op, om uit te zoeken of Pikes misbruikverleden in het strafproces wel voldoende was meegewogen. Enkele uren later werd die zogenoemde stay weer ongedaan gemaakt door het Hooggerechtshof.