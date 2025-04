TenneT: projecten uitbreiding hoogspanningsnet Brabant vertraagd

ARNHEM (ANP) - Bedrijven in Noord-Brabant moeten enkele jaren langer wachten op een nieuwe of zwaardere aansluiting op het elektriciteitsnet. Landelijk netbeheerder TenneT meldt dat grote projecten die in Brabant voor meer ruimte op het stroomnet moeten zorgen langer gaan duren. Het vernieuwde hoogspanningsstation in Waalwijk zal pas in 2028 gereed zijn, doordat de noodzakelijke transformatoren later worden geleverd. Ook projecten in Moerdijk, Halsteren en Oirschot staan onder druk, aldus TenneT.

In West-Brabant kan de wachtlijst vanaf de tweede helft van 2026 korter worden als het vernieuwde hoogspanningsstation Geertruidenberg gereed is. Een nieuw hoogspanningsstation bij Halsteren moet bedrijven in Zeeland en West-Brabant weer ruimte bieden. Bij Tilburg en in Oirschot zijn plannen voor een koppelstation.