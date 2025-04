Van bad naar inloopdouche: een populaire keuze onder senioren

Steeds meer mensen kiezen ervoor om het bad te laten vervangen door een inloopdouche. Deze keuze is vooral populair onder senioren. Een bad is vaak lastig om in en uit te stappen. Het risico op vallen is groot, zeker als u ouder wordt of minder mobiel bent. Een inloopdouche is dan een veilige én comfortabele oplossing. Maar deze aanpassing heeft nog meer voordelen.

Waarom de inloopdouche zo geliefd is

Een inloopdouche is makkelijk te gebruiken. Er is geen hoge rand en de vloer is vlak. De kans op struikelen of uitglijden is daardoor veel kleiner. Met antisliptegels en een stevige veiligheidsgreep wordt het nog veiliger.

Daarbij komt: een inloopdouche is ook gewoon mooi. De stijl is strak, ruimtelijk en past bij elke moderne badkamer. Veel mensen kiezen voor glaswanden of een open ontwerp. Dat oogt rustig én het is makkelijk schoon te houden.

Een ander voordeel is de ruimte. Als het bad eruit is, lijkt de badkamer meteen een stuk groter. Dat geeft meer bewegingsvrijheid. Zeker als u soms met een rollator of douchestoel de badkamer in moet.

Een comfortabele senioren badkamer begint met slimme keuzes

Een senioren badkamer is niet per se een ‘ouderwetse’ of ‘klinische’ ruimte. Integendeel: het is juist een badkamer die prettig aanvoelt, er goed uitziet én veilig is in gebruik.

De overstap van bad naar inloopdouche is vaak de eerste stap richting zo’n toekomstbestendige badkamer. Maar er zijn meer elementen die een badkamer geschikt maken voor het ouder worden:

Een verhoogd toilet, zodat opstaan makkelijker gaat.

Steunen of beugels op de juiste plekken.

Een thermostatische kraan, die voorkomt dat het water te heet wordt.

Voldoende verlichting, zodat u goed kunt zien waar u loopt.

Een zitje in de douche, voor als staan even niet lukt.

Al deze dingen maken het dagelijks gebruik eenvoudiger. U hoeft niet meer bang te zijn voor valpartijen of gedoe. En u behoudt de vrijheid om zelfstandig te blijven douchen.

Een senioren badkamer is dus niet alleen handig, het geeft ook rust en vertrouwen. U weet dat u uw woning niet hoeft te verlaten als het lichamelijk wat minder gaat. U kunt blijven genieten van comfort en veiligheid in uw eigen vertrouwde huis.

Badkamerrenovatie op maat: dit zijn de mogelijkheden

Een badkamerrenovatie is niet altijd groot en ingrijpend. Soms is het vervangen van het bad al genoeg. Maar vaak kiezen mensen ervoor om meerdere dingen tegelijk aan te pakken. Dat kan slim zijn. U heeft dan in één keer alles aangepast en klaar voor de toekomst.

Denk bij een badkamerrenovatie aan:

Het weghalen van het bad en het plaatsen van een inloopdouche.

Een nieuwe vloer met antislipcoating.

Wandpanelen die makkelijk schoon te maken zijn.

Vervangen van het toilet voor een verhoogd of spoel-wc model.

Verbeterde ventilatie om schimmel te voorkomen.

Extra verlichting of schakelaars op handige plekken.

Bij een goede renovatie kijkt een specialist altijd naar de situatie in uw woning. Niet elke badkamer is hetzelfde. Soms is er weinig ruimte. Soms zit de afvoer op een lastige plek. Toch is er bijna altijd een oplossing mogelijk.

Laat u dus goed adviseren. Een erkende installateur weet precies wat kan, wat het kost én hoe het werk netjes en snel gedaan kan worden.

Slim renoveren is langer zelfstandig wonen

Het vervangen van een bad door een inloopdouche is een logische en verstandige keuze. Niet alleen voor uzelf, maar ook met het oog op de toekomst. Steeds meer mensen willen langer in hun eigen huis blijven wonen. Met een paar aanpassingen wordt dat een stuk makkelijker.

Een senioren badkamer maakt het mogelijk om veilig te douchen, zonder hulp. Een badkamerrenovatie zorgt ervoor dat alles in de ruimte goed aansluit op uw wensen en mogelijkheden. Zo voorkomt u problemen en houdt u de regie over uw leven.

Denk dus niet: “Dat komt later wel.” Juist nu is het moment om te kijken wat u kunt verbeteren. Want een veilige en comfortabele badkamer is niet alleen fijn – het is ook een investering in uw zelfstandigheid en levenskwaliteit.

Wilt u meer weten over veilige oplossingen voor uw badkamer? Kijk dan wat er mogelijk is bij u thuis. Met een goede voorbereiding en het juiste advies maakt u van uw badkamer een plek waar u zich prettig en zeker voelt. Elke dag weer.