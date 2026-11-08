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Terrorismeonderzoek in Polen na dodelijke aanslag in Krakau

Samenleving
door anp
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WARSCHAU (ANP/AFP/DPA) - De Poolse autoriteiten hebben een terrorismeonderzoek geopend nadat zes mensen waren gedood in Krakau. Dat staat in een verklaring van het Openbaar Ministerie.
Justitie zegt dat het onderzoek draait om het doden van zes mensen en de poging tot moord op veel andere personen, onder wie ook agenten. De autoriteiten hebben melding gemaakt van zestien gewonden, onder wie ook buitenlanders.
De slachtoffers vielen toen een twintiger het vuur opende op een plein in de onder toeristen populaire stad. De autoriteiten vonden later in een woning ook de lichamen van de ouders en zus van de man.
Ongekende terreurdaad
De motieven van de verdachte, die zelf gewond raakte bij zijn aanhouding, moeten nog worden opgehelderd. Minister van Binnenlandse Zaken Marcin Kierwiński verklaarde dat de man schijnbaar "zeer radicale" denkbeelden heeft.
Premier Donald Tusk omschreef het geweld eerder als een voor zijn land ongekende terreurdaad. Hij sprak over een wrede aanslag op de levens van mensen.
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