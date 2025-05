Zomerse temperaturen dit weekend, maar hoe warm wordt het precies?

Het wordt weer heerlijk zomers dit weekend. Zaterdag kan het kwik oplopen tot 28 graden in het diepe zuiden van het land. De hoogste tijd dus voor een terrasje of zelfs het zwembad, al zijn de verschillen groot.

Op de Wadden wordt het maar 17 graden, terwijl het in het oosten van Brabant en Limburg met gemak 25 graden wordt en in Zuid-Limburg dus zelfs 28. Daarbij waait wel een matige, soms stevige westen- tot zuidwestenwind.

Ook vandaag is het al ruim 20 graden en dat blijft tot laat in de avond zo. In het noorden schuiven wat wolken het land binnen en koelt het iets sneller af.

Na een warme dag ontstaan er in de loop van de zaterdagmiddag stapelwolken en neemt vooral in het zuiden de kans op onweersbuien toe, met hagel en windstoten.

Let wel op: tussen de middag bereikt de zonkracht UV-index 7. Wie zich niet insmeert, riskeert al na tien minuten een verbrande huid.

Zondag wordt iets koeler, met 19 tot 22 graden, en mogelijk een bui. Daarna blijft het wisselvallig, al is dinsdag opnieuw zomers warm. Woensdag en donderdag is het rond de 20 graden, maar tegen het weekend lopen de temperaturen weer op.