Rechters Hooggerechtshof VS uiten twijfels over heffingen Trump

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof hebben woensdag twijfels geuit over de wettigheid van de importheffingen van president Donald Trump voor tal van producten. Zowel conservatieve als liberale rechters stelden kritische vragen aan de advocaat die de regering-Trump vertegenwoordigde.

In een meer dan 2,5 uur durende zitting ging het om de vraag of Trump zijn bevoegdheden te buiten is gegaan met het gebruik van een noodwet om maandelijks tientallen miljarden dollars aan tarieven te innen. Trump wilde met zijn heffingen het handelstekort van de VS aanpakken. Maar op die redenering bestaat ook veel kritiek.

Eerder dit jaar wilde een federale rechtbank Trumps tarievenpakket blokkeren. De bevoegdheid om de buitenlandse handel te reguleren zou louter bij het Congres liggen. Hoe het Hooggerechtshof oordeelt, is nog afwachten. Mocht Trump verliezen, dan zeggen regeringsfunctionarissen dat de meeste heffingen kunnen worden opgelegd met andere juridische instrumenten.