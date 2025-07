Thailand en Cambodja praten over oplossing geweld grensgebied

PUTRAJAYA (ANP/RTR/AFP) - De leiders van Thailand en Cambodja zijn in Maleisië begonnen aan overleg over het geweld in het grensgebied. De gesprekken zijn gericht op het bereiken van een wapenstilstand.

Beide landen beschuldigen elkaar ervan verantwoordelijk te zijn voor het uitbreken van de vijandelijkheden vorige week. Voorafgaand aan de gesprekken wisselden Thailand en Cambodja opnieuw beschietingen en beschuldigingen. Minstens 35 mensen zijn sinds donderdag omgekomen en meer dan 200.000 zijn ontheemd geraakt.

De Maleisische premier Anwar Ibrahim bemiddelt tussen de Cambodjaanse premier Hun Manet en de Thaise interim-premier Phumtham Wechayachai. De ontmoeting vindt plaats in Ibrahims ambtswoning in Putrajaya, iets ten zuiden van Kuala Lumpur. Maleisië is momenteel voorzitter van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN), een samenwerkingsverband.