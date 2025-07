Klimaatdrama: 17 doden en tienduizenden geëvacueerden door branden Turkije

De hevige bosbranden die al dagenlang in meerdere regio's in Turkije woeden, hebben tot maandag aan zeker zeventien mensen het leven gekost. Volgens staatsomroep TRT hebben autoriteiten in de zeven provincies waar de branden nog actief zijn, tienduizenden burgers geëvacueerd uit steden als Karabük, Antalya, Mersin, Ankara en Kahramanmaraş.

De branden die volgen op een lange hittegolf bereikten zondag ook woonwijken in Bursa, de op drie na grootste stad van het land. Lokale autoriteiten sloten hierdoor wegen naar de stad af en evacueerden omliggende dorpen.

Om de verspreiding van het vuur tegen te gaan, worden dagelijks "27 blusvliegtuigen, 105 helikopters, 6000 brandweervoertuigen, 25.000 boswachters en 132.000 vrijwilligers" ingezet, schreef de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zondag in een bericht op X. Volgens landbouwminister Ibrahim Yumaklı is het gevaar niet "binnen twee of drie dagen voorbij. We moeten tot tenminste oktober dit jaar alert blijven".