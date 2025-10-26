Thailand en Cambodja tekenen vredesakkoord

KUALA LUMPUR (ANP/RTR) - Thailand en Cambodja hebben zondag een eerder overeengekomen wapenstilstand officieel bekrachtigd. De Cambodjaanse premier Hun Manet en zijn Thaise ambtgenoot Anutin Charnvirakul ondertekenden de overeenkomst in Kuala Lumpur, in het bijzijn van de Amerikaanse president Donald Trump en de Maleisische premier Anwar Ibrahim.

De twee landen zijn al decennia verwikkeld in een grensconflict. In juli liepen de spanningen weer op en kwamen tientallen mensen om tijdens militaire gevechten. Honderdduizenden bewoners van het grensgebied sloegen op de vlucht. Na bemiddeling van onder meer Trump gingen de partijen akkoord met een wapenstilstand.

De VS hebben in het kader van de overeenkomst "een grote handelsdeal met Cambodja en een zeer belangrijke mineralenovereenkomst met Thailand" afgesloten, meldde Trump, zonder verdere details te verstrekken. De wapenstilstand voorziet ook in de vrijlating van achttien Cambodjaanse krijgsgevangenen. Waarnemers uit Zuidoost-Aziatische landen, waaronder Maleisië, zullen worden ingezet om het akkoord te handhaven.