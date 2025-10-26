Doden en gewonden bij Russische droneaanval op Kyiv

KYIV (ANP/RTR/DPA) - Bij een Russische luchtaanval op Kyiv zijn drie doden gevallen. Ook raakten 29 mensen gewond, onder wie zes kinderen. Dat heeft burgemeester Vitali Klitsjko gemeld op Telegram.

Volgens de burgemeester werden twee flatgebouwen getroffen als gevolg van de aanval. Klitsjko maakte daarbij niet duidelijk of de gebouwen direct zijn geraakt of werden getroffen door brokstukken van neergehaalde drones.

Ook Oekraïne voerde in de nacht van zaterdag op zondag aanvallen uit, meldt Rusland. Het Russische leger zegt 82 drones uit de lucht te hebben gehaald. Volgens de burgemeester van Moskou Sergej Sobjanin onderschepte Russisch afweergeschut in ieder geval één drone die onderweg was naar Moskou.