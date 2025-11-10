ECONOMIE
Thailand schort vredesakkoord Cambodja op na landmijnincident

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 11:00
BANGKOK (ANP/AFP) - Thailand heeft de uitvoering van het vredesakkoord met buurland Cambodja opgeschort. Aanleiding is een incident maandag waarbij vier Thaise soldaten bij de grens gewond raakten door een landmijn. De deal werd in oktober ondertekend door de twee landen en was bedoeld om een definitief einde te maken aan de vijandelijkheden.
De Thaise premier vertelde op een persconferentie dat zijn land dacht dat de veiligheidsdreiging was afgenomen, maar dat dit blijkbaar niet het geval is. De landen zijn al tientallen jaren verwikkeld in een grensconflict. In juli laaiden de gevechten weer op na beweringen van Thailand dat Cambodja landmijnen had geplaatst die zijn troepen verwondden. Onder toezicht van de Amerikaanse president Donald Trump ondertekenden de landen eind oktober een vredesakkoord.
De Cambodjaanse autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de opschorting.
