Dit is hoe influencers en gamers eruit kunnen zien in 2050 (het is geen fraai beeld)

Hoe ziet de gemiddelde influencer of gamer er over 25 jaar uit? Twee onderzoeksplatforms gingen er eens goed voor zitten en schetsten een allesbehalve flatteus toekomstbeeld.

De Britse site casino.org ontwierp ‘Ava’, de influencer van de toekomst . Haar leven vol schermtijd, filters en make-up heeft duidelijk zijn sporen nagelaten. Volgens de onderzoekers zal de influencer van 2050 kampen met “een kromme nek van het eindeloze scrollen, huidirritatie door make-up, blauwe vlekken van constante belichting, vermoeide ogen, slaapproblemen, overmatig gebruik van fillers en haaruitval door strakke kapsels.” De perfecte online uitstraling heeft dus een prijs.

Playstation-duim

Ook gamers krijgen een onheilspellend voorproefje. Het Canadese onderzoeksplatform OnlineCasino.ca ontwikkelde ‘Michael’, het toekomstbeeld van de gamer. Hij heeft een bleke huid, donkere wallen, bloeddoorlopen ogen en een voorovergebogen rug. De bekende ‘PlayStation-duim’ ontbreekt uiteraard niet. Dit alles is een gevolg van te weinig zonlicht, slechte voeding, uitdroging, een gebrek aan beweging en nachten vol gamen.

Voor het onderzoek werkten de makers samen met animators en medische experts, op basis van gegevens van onder meer de World Health Organization, National Geographic en de NHS. Hun boodschap is duidelijk:“Urenlang binnen zitten, staren naar een scherm en nauwelijks bewegen verandert letterlijk je lichaam.”

Het toekomstbeeld mag wat overdreven lijken, maar de waarschuwing is serieus. Een digitale levensstijl eist een grote mentale en fysieke tol.