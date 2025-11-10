ECONOMIE
Dit is hoe influencers en gamers eruit kunnen zien in 2050 (het is geen fraai beeld)

door Désirée du Roy
maandag, 10 november 2025 om 10:47
bijgewerkt om maandag, 10 november 2025 om 10:55
Hoe ziet de gemiddelde influencer of gamer er over 25 jaar uit? Twee onderzoeksplatforms gingen er eens goed voor zitten en schetsten een allesbehalve flatteus toekomstbeeld.
De Britse site casino.org ontwierp ‘Ava’, de influencer van de toekomst. Haar leven vol schermtijd, filters en make-up heeft duidelijk zijn sporen nagelaten. Volgens de onderzoekers zal de influencer van 2050 kampen met “een kromme nek van het eindeloze scrollen, huidirritatie door make-up, blauwe vlekken van constante belichting, vermoeide ogen, slaapproblemen, overmatig gebruik van fillers en haaruitval door strakke kapsels.” De perfecte online uitstraling heeft dus een prijs.
SaveGram.App_573652464_18556504162005709_4150174704641615549_n
Playstation-duim
Ook gamers krijgen een onheilspellend voorproefje. Het Canadese onderzoeksplatform OnlineCasino.ca ontwikkelde ‘Michael’, het toekomstbeeld van de gamer. Hij heeft een bleke huid, donkere wallen, bloeddoorlopen ogen en een voorovergebogen rug. De bekende ‘PlayStation-duim’ ontbreekt uiteraard niet. Dit alles is een gevolg van te weinig zonlicht, slechte voeding, uitdroging, een gebrek aan beweging en nachten vol gamen.
Voor het onderzoek werkten de makers samen met animators en medische experts, op basis van gegevens van onder meer de World Health Organization, National Geographic en de NHS. Hun boodschap is duidelijk:“Urenlang binnen zitten, staren naar een scherm en nauwelijks bewegen verandert letterlijk je lichaam.”
SaveGram.App_574163870_18556890280005709_4547174418345833839_n
Het toekomstbeeld mag wat overdreven lijken, maar de waarschuwing is serieus. Een digitale levensstijl eist een grote mentale en fysieke tol.
Bron: Streetartglobe

