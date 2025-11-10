ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Weer ruim 2000 mensen in Ter Apel, dwangsom naar 1,6 miljoen

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 11:01
anp101125089 1
TER APEL (ANP) - Het aantal asielzoekers in Ter Apel is tijdens het weekeinde stabiel gebleven. De bezetting in het aanmeldcentrum loopt niet echt op, maar het lukt opvangorgaan COA ook niet om genoeg mensen ergens anders onder te brengen en zo onder de afgesproken grens te komen.
In de nacht van vrijdag op zaterdag sliepen 2015 mensen in de gebouwen op het terrein. In de twee nachten erna waren het er iets meer dan 2050. Omdat de grens van 2000 mensen opnieuw is overschreden, moet het COA weer 50.000 euro per nacht betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. De dwangsommen zijn sinds begin september opgelopen tot 1,6 miljoen euro.
Het COA kan tot 2000 mensen de drukte op het terrein en daarbuiten nog onder controle houden. Hoe meer mensen, hoe meer onrust en onveiligheid, ook voor de omgeving.
loading

POPULAIR NIEUWS

87708746 l normal none

13 tekenen dat je veel emotionele intelligentie bezit

127322530 l normal none

Te giftig: waarom je nooit meer bloemen moet kopen

ANP-540137770

Muziek luisteren heeft verrassend veel invloed op je risico op dementie

ANP-540452363

Zelensky is helaas niet alleen maar een dappere held

Scherm­afbeelding 2025-11-09 om 17.49.19

Wetenschapper: de kat is het meest biologisch perfecte wezen op aarde

ANP-530063424

Duitsland dumpt ongewenste buitenlanders in Nederland

Loading