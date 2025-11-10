Weer ruim 2000 mensen in Ter Apel, dwangsom naar 1,6 miljoen

TER APEL (ANP) - Het aantal asielzoekers in Ter Apel is tijdens het weekeinde stabiel gebleven. De bezetting in het aanmeldcentrum loopt niet echt op, maar het lukt opvangorgaan COA ook niet om genoeg mensen ergens anders onder te brengen en zo onder de afgesproken grens te komen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag sliepen 2015 mensen in de gebouwen op het terrein. In de twee nachten erna waren het er iets meer dan 2050. Omdat de grens van 2000 mensen opnieuw is overschreden, moet het COA weer 50.000 euro per nacht betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. De dwangsommen zijn sinds begin september opgelopen tot 1,6 miljoen euro.

Het COA kan tot 2000 mensen de drukte op het terrein en daarbuiten nog onder controle houden. Hoe meer mensen, hoe meer onrust en onveiligheid, ook voor de omgeving.