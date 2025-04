Thailand verplicht vanaf donderdag onlineformulier voor reizigers

BANGKOK (ANP/BLOOMBERG) - Mensen die Thailand bezoeken, moeten vanaf donderdag een onlineformulier hebben ingevuld voor vertrek. Het formulier is verplicht voor alle buitenlandse bezoekers aan het onder Nederlanders populaire vakantieland. Hiermee wil Thailand het makkelijker maken om reizigers te volgen, nu het land harder optreedt tegen mensenhandel.

Reizigers kunnen vanaf maandag via de website van het Thaise immigratiebureau aan het formulier komen en het tot drie dagen voor de geplande aankomstdatum in Thailand indienen. Het is gebaseerd op de digitale aankomstkaarten die in veel andere landen al verplicht zijn. Bij het indienen moeten mensen onder meer paspoortinformatie, persoonlijke gegevens en informatie over hun reis en verblijfplaats opgeven.

Volgens het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken moeten alle reizigers die het land binnenkomen via land, lucht of zee de onlinekaart invullen. Die moet de papieren versie vervangen.

Ontvoering

Mensenhandel via Thailand heeft geleid tot zorgen onder Chinese reizigers om te worden ontvoerd. Chinese reizigers vormden vorig jaar de grootste groep toeristen naar Thailand. Eerder dit jaar werd de Chinese acteur Wang Xing ontvoerd, waarvoor internationaal veel aandacht was. Volgens onder meer persbureau Reuters werd hij naar Thailand gelokt en ontvoerd naar een oplichtingscentrum van waaruit cyberfraude wordt gepleegd in Myanmar.

Een leidinggevende van een immigratieafdeling op de internationale luchthaven van Bangkok zei vorige week dat de onlinekaarten voor Thaise reizigers worden gekoppeld aan de biometrische database van het immigratiebureau. Dit zou het mogelijk maken om de criminele achtergrond van bezoekers aan Thailand te onderzoeken.