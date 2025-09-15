Thaise oud-premier van cel overgebracht naar medische afdeling

BANGKOK (ANP/AFP) - De Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra (76) is van zijn cel overgebracht naar de medische afdeling van de gevangenis. Dat is vanwege zijn chronische gezondheidsproblemen en hoge leeftijd, aldus een gevangenisfunctionaris.

Het hooggerechtshof veroordeelde de politicus vorige week tot een jaar gevangenisstraf, nadat was vastgesteld dat hij in 2023 zijn straf onterecht in een ziekenhuis had uitgezeten in plaats van in een cel. Shinawatra werd in 2023 veroordeeld tot acht jaar voor corruptie en machtsmisbruik. Door gratie van de koning en een regeling voor oudere gevangenen kwam hij al na zes maanden vrij.

Het leger zette Shinawatra af in 2006. Hij verliet Thailand, maar keerde in 2023 na jaren van vrijwillige ballingschap terug. Hij geldt in Thailand nog steeds als een invloedrijke politicus. De Thaise politiek werd de afgelopen twintig jaar gedomineerd door de familie Shinawatra.