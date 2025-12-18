Lig je vaak wakker? Deze truc komt van een van de meest vooraanstaande slaaponderzoekers

Het is drie uur ’s nachts. Het huis is stil, maar in je hoofd is het spitsuur. Werk, kinderen, rekeningen, die ene mail die je nog had moeten sturen; alles komt voorbij. Hoe harder je probeert te slapen, hoe wakkerder je wordt. Volgens een van de meest vooraanstaande slaaponderzoekers van Scandinavië is dat geen toeval. Sterker nog: je hersenen werken ’s nachts gewoon slechter.

Birgitte Rahbek Kornum, universitair hoofddocent Neurowetenschappen aan de Universiteit van Kopenhagen, weet precies waarom piekeren je vooral in het donker overvalt. En belangrijker: wat je eraan kunt doen.

Je brein is ’s nachts niet op z’n scherpst

Volgens Kornum ligt de oorzaak in een vermoeid hersengebied dat normaal gesproken de boel in toom houdt. “’s Nachts hebben we vaak meer zorgen doordat onze rede, de prefrontale cortex, moe is. Als de rede moe is, krijgt de verbeelding vrij spel en denken we minder rationeel”, zegt Kornum tegen Wetenschap in Beeld.

Dat verklaart ook waarom problemen die overdag behapbaar lijken, midden in de nacht ineens gigantisch aanvoelen. Tussen de slaapcycli door, die elk ongeveer negentig minuten duren, slapen we licht en worden we gemakkelijk wakker. Precies op dat moment slaat het piekeren toe.

De belangrijkste regel: neem je nachtgedachten niet serieus

De oplossing zit volgens Kornum niet in harder je best doen om te slapen, maar juist in loslaten. “Als je ’s nachts piekert, kan het helpen om jezelf eraan te herinneren dat je prefrontale cortex niet zo goed werkt. Zeg tegen jezelf: ‘Ik denk ’s nachts een beetje dom, dus misschien moet ik deze gedachten bewaren voor overdag”, adviseert ze.

Een simpele maar effectieve truc: leg een notitieboekje naast je bed. Schrijf je zorgen op, klap het boekje dicht en leg het weg. “Dan kun je er ’s ochtends naar kijken”, legt Kornum uit.

Ga niet te vroeg naar bed

Wat veel mensen verkeerd doen, is eerder naar bed gaan om vermoeidheid voor te zijn. Dat werkt juist averechts. “Het helpt niet, omdat het dan moeilijker is om in slaap te vallen, waardoor je uiteindelijk langer wakker ligt en ligt te malen. Ga daarom pas naar bed als je moe genoeg bent”, aldus Kornum.

De kern van haar advies is: accepteer dat je hersenen ’s nachts niet optimaal functioneren, parkeer je gedachten en dwing de slaap niet af.