Leven als een koning voor 1500 euro per maand: dit zijn de goedkoopste landen om te wonen als Nederlander

De huizenprijzen rijzen de pan uit, boodschappen worden duurder en werken tot je 70e is geen bijzonder aantrekkelijk toekomstperspectief. Geen wonder dat steeds meer Nederlanders hun blik over de grens richten. Wie slim is, kan verrassend goed leven met een bescheiden budget. Vooral Azië is een goudmijn voor wie comfort wil zonder financiële stress.

Volgens International Living zijn dit de vijf landen waar je het meeste waar voor je geld krijgt.

Sri Lanka

Sri Lanka voert de lijst aan. Met een maandbudget van 1000 tot 2000 dollar kun je hier leven als een koning. Huurprijzen zijn laag, vervoer kost bijna niets en lokale markten zijn spotgoedkoop. Massages, kappers en zelfs huishoudelijke hulp kosten slechts een paar euro. De gezondheidszorg is in de grotere steden prima geregeld en de visumregels zijn relatief soepel, zeker voor gepensioneerden. Wie lokaal leeft, haalt hier maximaal rendement uit zijn euro’s.

Vietnam

Vietnam verrast. In steden als Hanoi, Hoi An en Nha Trang kun je al comfortabel wonen vanaf 1000 tot 1200 dollar per maand. Eten op straat is niet alleen veilig en vers, maar ook extreem goedkoop. Openbaar vervoer kost vrijwel niets en medische zorg is betaalbaar. Wel moet je rekening houden met extra visumkosten, omdat langdurig verblijf vaak meerdere uitreizen vereist.

Thailand

Thailand is een klassieker. Buiten Bangkok is een prettig leven mogelijk vanaf 1700 tot 2000 dollar per maand. Steden als Chiang Mai en badplaatsen als Hua Hin bieden goede voorzieningen, betaalbaar eten en degelijke gezondheidszorg. Lokale producten zijn goedkoop, al tikken alcohol en geïmporteerde spullen door belastingen snel aan.

Bali

Bali is nog altijd populair bij expats. Voor 1500 tot 2500 dollar per maand kun je hier comfortabel leven, soms zelfs in een villa met zwembad en hulp in huis. Lokale eetgelegenheden zijn spotgoedkoop en massages kosten bijna niets. In het hoogseizoen lopen de prijzen wel op, vooral in toeristische gebieden.

Maleisië

Maleisië, en vooral Penang, biedt stabiliteit en lage kosten. Met zo’n 2500 dollar per maand leef je hier zeer comfortabel. Een modern appartement kost vaak tussen de 450 en 850 dollar, vaste lasten zijn laag en lokaal eten is spotgoedkoop. Wie zich aanpast aan de lokale levensstijl, leeft hier verrassend luxe voor weinig geld.