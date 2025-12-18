Was het Ritalin? De president die de laatste maanden steeds slaperiger is, schreeuwde in hoog tempo tegen het Amerikaanse volk dat hij fantastisch is en dat zijn volk een gouden toekomst tegemoetgaat.
Hij hield een nationale toespraak die meer weg had van een schreeuwerige campagne‑rally dan van een presidentiële uitleg over de economie. In iets meer dan tien minuten riep hij in hoog tempo dat “alles” wat kiezers nu voelen in hun portemonnee de schuld is van Joe Biden
en de Democraten, terwijl hij zichzelf uitriep tot redder van de Amerikaanse middenklasse. (Dr. Jonathan Reiner, die meer dan 30 jaar als cardioloog van vicepresident Dick Cheney heeft gewerkt, waarschuwde op CNN dat hij “ernstig bezorgd” is over de gezondheid van president nadat hij zijn “manische” toespraak tot de natie had gezien.)
Trump raasde
door de 18 minuten durende toespraak heen, vaak op boze toon, en schreeuwde af en toe de woorden die hij van een teleprompter aflas.
Een triomf die niet klopt
Trump
presenteerde zijn eerste elf maanden van zijn tweede termijn als een historisch succes: “Na elf maanden is onze grens veilig, de inflatie is gestopt, de lonen zijn omhoog, de prijzen zijn omlaag, onze natie is sterk.” Onafhankelijke factcheckers wijzen erop dat dit simpelweg niet klopt: de inflatie in de VS ligt rond de 3 procent jaar-op-jaar, lager dan de piek onder Biden maar nog altijd stijgend, en prijzen dalen helemaal niet, ze stijgen alleen minder snel.
Tegelijkertijd verzwakt de arbeidsmarkt juist, met een oplopend werkloosheidscijfer en banenverlies in sectoren die Trump
zelf tot speerpunt heeft gemaakt, zoals industrie en mijnbouw. Dat staat haaks op zijn bewering dat onder zijn beleid “100 procent van alle nieuwe banen” in de particuliere sector ontstaat.
Biden als zondebok
In zijn toespraak herhaalde Trump dat hij “een ravage” van Biden heeft geërfd en nu “de rotzooi aan het opruimen” is. Hij schoof de aanhoudende hoge kosten van levensonderhoud, van zorgpremies tot hypotheken, volledig in de schoenen van de Democraten, terwijl economen juist waarschuwen dat Trumps eigen importheffingen en druk op de Federal Reserve de prijsdruk kunnen verhogen.
Opvallend is de kloof
tussen Trumps zelfbeeld en de perceptie van kiezers. Peilingen laten zien dat zijn economische rapportcijfer wegzakt en dat ongeveer de helft van de Amerikanen vindt dat het leven nog nooit zo duur is geweest, ook onder veel 2024‑Trumpstemmers. Trumps snelle, boze tirade tegen Biden lijkt die groeiende twijfel eerder te bevestigen dan weg te nemen.