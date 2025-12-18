Trump raasde door de 18 minuten durende toespraak heen, vaak op boze toon, en schreeuwde af en toe de woorden die hij van een teleprompter aflas.

Een triomf die niet klopt

Trump presenteerde zijn eerste elf maanden van zijn tweede termijn als een historisch succes: “Na elf maanden is onze grens veilig, de inflatie is gestopt, de lonen zijn omhoog, de prijzen zijn omlaag, onze natie is sterk.” Onafhankelijke factcheckers wijzen erop dat dit simpelweg niet klopt: de inflatie in de VS ligt rond de 3 procent jaar-op-jaar, lager dan de piek onder Biden maar nog altijd stijgend, en prijzen dalen helemaal niet, ze stijgen alleen minder snel.

Tegelijkertijd verzwakt de arbeidsmarkt juist, met een oplopend werkloosheidscijfer en banenverlies in sectoren die Trump zelf tot speerpunt heeft gemaakt, zoals industrie en mijnbouw. Dat staat haaks op zijn bewering dat onder zijn beleid “100 procent van alle nieuwe banen” in de particuliere sector ontstaat.

Biden als zondebok

In zijn toespraak herhaalde Trump dat hij “een ravage” van Biden heeft geërfd en nu “de rotzooi aan het opruimen” is. Hij schoof de aanhoudende hoge kosten van levensonderhoud, van zorgpremies tot hypotheken, volledig in de schoenen van de Democraten, terwijl economen juist waarschuwen dat Trumps eigen importheffingen en druk op de Federal Reserve de prijsdruk kunnen verhogen.