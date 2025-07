The Cosby Show-acteur Malcolm-Jamal Warner (54) overleden

De Amerikaanse acteur Malcolm-Jamal Warner, vooral bekend van The Cosby Show, is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij is verdronken voor de kust van Costa Rica, bevestigt de politie van het land aan ABC News.

Warner verdronk zondag bij het strand in Cocles. Volgens de politie werd hij verrast door een sterke stroming. Dit gebeurde tijdens een familievakantie, schrijft het tijdschrift People. Een woordvoerder van de acteur heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

Warner speelde in The Cosby Show de rol van Theodore Huxtable, de zoon van Bill Cosby's personage Heathcliff. Dit deed hij van 1984 tot 1992. In 1986 werd hij genomineerd voor een Emmy voor beste bijrol. Ook was de acteur bekend van de serie Malcolm & Eddie en speelde hij mee in Suits. In 2015 won Warner een Grammy Award voor beste r&b performance met zijn nummer Jesus Children.

Hij was getrouwd en had een dochter, maar koos ervoor om hun namen privé te houden.