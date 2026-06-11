Kabinet stemt voor EU-plan bestrijdingsmiddelen, ondanks risico's

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw) is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen te versimpelen, maar gaat toch voor stemmen. In een debat met de Tweede Kamer ziet de VVD-bewindsman "meer voordelen dan nadelen" aan het plan. De Tweede Kamer heeft twijfels, omdat de versimpeling kan zorgen voor meer risico's voor mens en milieu. Die onzekerheden erkent Erkens.

Nederland stond altijd al positief tegenover dit plan, op voorwaarde dat mens, dier en milieu even goed beschermd blijven tegen schadelijke stoffen. De Nederlandse autoriteit op het gebied van bestrijdingsmiddelen zegt echter dat het huidige voorstel dat niet waarmaakt.

Het EU-voorstel regelt onder meer dat bestrijdingsmiddelen waarvan de verwachte impact op mens en milieu laag is, voor onbeperkte tijd worden toegelaten. Ook moeten biologische of andere niet-chemische middelen sneller worden beoordeeld ten opzichte van chemische middelen. Voor andere middelen worden de goedkeuringstermijnen verlengd.