Tielen wil strengere regels voor buitenlands donorsperma

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 13:12
DEN HAAG (ANP) - Strengere voorwaarden voor buitenlands donorsperma moeten voorkomen dat in Nederland kinderen worden geboren van massadonoren, schrijft demissionair staatssecretaris Judith Tielen (Volksgezondheid, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Ze noemt drie opties, waarvan de belangrijkste is om donorzaad alleen in Nederland toe te staan als er een maximum op het gebruik zit.
Door de regels strenger te maken, kan sperma worden geweerd uit Nederland zonder de regels voor vrij verkeer binnen de Europese Unie te schenden, meldt het ministerie. De strengere regels kunnen volgens Tielen via een extra maatregel worden geregeld in het wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal, waarover de Tweede Kamer nog moet debatteren.
Eind januari zei Tielen al dat ze de massadonatie wilde aanpakken. Televisieprogramma Zembla maakte toen een uitzending over donorzaad uit met name Denemarken, dat veel in Nederland wordt gebruikt, omdat er in Nederland een tekort is.
