Vrouw aangehouden in zaak over misstanden in Gronings gezinshuis

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 13:10
GRONINGEN (ANP) - In het strafrechtelijk onderzoek naar misstanden in een gezinshuis in de Groningse gemeente Westerkwartier is vorige week een 54-jarige vrouw aangehouden. Zij is gehoord over haar mogelijke betrokkenheid en mocht daarna weer naar huis. De vrouw blijft verdachte, meldt het Openbaar Ministerie.
In november kwam in het nieuws dat meerdere kinderen jarenlang zijn mishandeld in het gezinshuis en dat er twee kinderen zijn weggehaald. Ze vertelden dat ze regelmatig klappen kregen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek naar de hulp die de kinderen er kregen.
Dat staat los van het strafrechtelijk onderzoek, dat volgens het OM bijna is afgerond. Hierna beslist de officier van justitie of de verdachte wordt vervolgd.
