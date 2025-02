Tien doden bij schietpartij op Zweedse school

Bij een schietpartij op een Zweedse school zijn zo'n tien doden gevallen, meldt de politie. Het aantal gewonden is nog niet duidelijk. Volgens Zweedse media is ook de dader dood.

De autoriteiten gaan ervan uit dat de verdachte, een man van rond de 35 uit Örebro, alleen handelde. Zijn motief is nog niet bekend, maar er zijn geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad gaat. De politie verwacht ook geen andere aanvallen meer.

De schietpartij vond plaats in een school voor volwassenen in Örebro, zo'n 150 kilometer ten westen van Stockholm. Daar doet de politie nog onderzoek naar wat er gebeurd is. Ook bij het huis van de vermoedelijke schutter zijn agenten aanwezig om onderzoek te doen, melden Zweedse media.

De politie heeft geen informatie gegeven over de leeftijden van de slachtoffers. Het is dus ook niet duidelijk of het om leerlingen van de school gaat. De politie zei eerder dat er geen agenten gewond waren geraakt.

De autoriteiten benadrukken dat er geen aanwijzingen waren dat een aanval op een school ophanden was.