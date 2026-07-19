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Tien lichamen aangetroffen in Mexicaanse staat Zacatecas

Samenleving
door anp
zondag, 19 juli 2026 om 2:57
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ZACATECAS (ANP/AFP) - De Mexicaanse autoriteiten hebben zaterdag tien lichamen gevonden in de staat Zacatecas. Deze regio werd tussen 2021 en 2022 geteisterd door extreem geweld door criminele bendes die vochten om de controle over drugssmokkelroutes.
De lichamen werden gevonden in de gemeenten Morelos, Pánuco en Sain Alto, zo liet Rodrigo Reyes, secretaris-generaal van de regering van Zacatecas, weten via sociale media. Hij gaf daarbij geen nadere details over de doodsoorzaak of mogelijke verdachten. Ook is niet duidelijk wanneer de personen om het leven zijn gekomen.
Reyes benadrukte dat deze vondst "een onmiddellijke en krachtige reactie" vereist, evenals een versterking van de politieaanwezigheid in het gebied.
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