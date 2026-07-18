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Nieuwe Britse premier schrapt omstreden identificatiesysteem

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 juli 2026 om 23:36
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LONDEN (ANP/AFP/RTR) - De aantredende Britse premier Andy Burnham gaat de plannen van de regering voor een omstreden digitaal identificatiebewijs schrappen, meldt een woordvoerder van de nieuwe leider van de Labour-partij.
"Alle tijd en middelen die aan een nationaal identiteitsbewijssysteem zouden worden besteed, zullen nu worden ingezet waar ze het hardst nodig zijn, zoals het verlagen van de kosten van levensonderhoud", aldus de woordvoerder.
Keir Starmer, die maandag aftreedt als premier, kondigde het plan voor een identiteitskaart in september aan in een poging illegale migratie tegen te gaan. Hoewel de kaart niet verplicht zou worden, zou het in eerste instantie wel een voorwaarde zijn geweest om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen werken.
De maatregel stuitte op felle tegenstand, onder meer vanwege de hoge kosten voor het systeem. Deze werden geschat op 1,8 miljard pond (ruim 2,1 miljard euro) over een periode van drie jaar. In januari besloot de regering de voorwaarden al te versoepelen.
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