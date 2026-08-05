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Tien slachtoffers toegevoegd in zedenzaak Jan B.

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 9:45
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AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen zedenverdachte Jan B. (66) uitgebreid met tien jonge slachtoffers. Het voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker wordt in de nieuwe zaak verdacht van het plegen van ontuchtige handelingen en het verrichten van seksuele handelingen bij verschillende kinderen. Daarnaast wordt hij in de nieuwe zaak vervolgd voor het maken van kinderporno bij meerdere kinderen en het bezit van dierenporno.
De officier van justitie presenteerde de tweede tenlastelegging woensdag aan de rechters in de rechtbank in Amsterdam. Het lag al in de lijn der verwachting dat het OM de Almeerder voor meer zaken zou dagvaarden. Hij wordt in oktober voor onderzoek opgenomen in het Pieter Baan Centrum.
B. werd eind november aangehouden. Dit gebeurde aanvankelijk op verdenking van een poging tot verkrachting van een meisje van 2 jaar oud op een kinderdagverblijf in Amsterdam, waar hij werkte als invalkracht, en het onzedelijk betasten van een jongen van 13 die in januari 2024 aan zijn zorg was toevertrouwd.
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