NBC: progressieve Democraat wint primary Michigan voor senaat VS

LANSING (ANP) - Abdul El-Sayed, een progressieve voormalige gezondheidsfunctionaris die pleit voor het stopzetten van onvoorwaardelijke militaire steun aan Israël, heeft in de staat Michigan de Democratische voorverkiezing voor de Amerikaanse Senaat gewonnen, verwacht NBC News. Andere media hebben El-Sayed nog niet uitgeroepen als winnaar.

El-Sayed, een moslim, stond met 93 procent van de stemmen geteld op 48,8 procent van de stemmen. Zijn tegenstander Haley Stevens, een gematigd afgevaardigde in het Huis van Afgevaardigden die wordt gesteund door Democratische kopstukken en pro-Israëlische groeperingen, stond op dat moment op 47,2 procent - een volgens NBC onoverbrugbare achterstand.

De winnaar van de voorverkiezing neemt het in november op tegen de Republikein Mike Rogers. De Democratische primary in Michigan wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor de koers van de Democratische Partij in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2028.