Tienduizenden Grieken eisen gerechtigheid na dodelijke treinramp

ATHENE (ANP/AFP/RTR) - Ongeveer 46.000 mensen hebben zondag in de Griekse steden Athene en Thessaloniki gedemonstreerd om gerechtigheid te eisen voor de families van de 57 mensen die in 2023 omkwamen bij een treinongeluk. Volgens de politie waren er meer dan 30.000 betogers in hoofdstad Athene en 16.000 in Thessaloniki, de tweede stad van het land.

De demonstranten droegen spandoeken met teksten als "We zullen niet vergeten" en "Ik heb geen zuurstof", dat laatste een verwijzing naar de laatste woorden die een bij het ongeluk omgekomen vrouw sprak toen ze de hulpdiensten belde.

Op 28 februari 2023, kort voor middernacht, botste een trein met meer dan 350 passagiers onderweg van Athene naar Thessaloniki frontaal op een goederentrein, 350 kilometer ten noorden van Athene. Onder de 57 doden waren veel studenten. De twee treinen reden 19 minuten lang op hetzelfde spoor naar elkaar toe zonder dat er een alarmsysteem afging.

Menselijke fouten

Het ongeluk werd toegeschreven aan defecte apparatuur en menselijke fouten, en de directeur van een nabijgelegen station werd aangeklaagd. De betogers vinden dat de verantwoordelijken daarmee nog lang niet allemaal ter verantwoording zijn geroepen.

Er loopt nog altijd een gerechtelijk onderzoek naar de botsing. De exacte doodsoorzaak van veel slachtoffers is nog steeds niet vastgesteld. Hun families hebben de autoriteiten ervan beschuldigd bewijsmateriaal te hebben proberen te verdoezelen, iets wat de overheid ontkent.

Een vorige week deels bekend geworden deskundigenrapport, dat werd gefinancierd door de families van de slachtoffers, concludeerde dat de goederentrein een illegale lading explosieve chemicaliën vervoerde die bijdroegen aan het hoge dodental.