Partijleider Duitse Groenen uit kritiek op rechtse koers CDU/CSU

BERLIJN (ANP/DPA) - Robert Habeck, de kanselierskandidaat van De Groenen voor de komende Duitse verkiezingen, heeft op een partijcongres kritiek geleverd op de migratievoorstellen van de conservatieve CDU/CSU-kandidaat Friedrich Merz en zijn toenadering tot de radicaal-rechtse Alternative für Deutschland (AfD).

Merz is volgens peilingen favoriet om na de verkiezingen van 23 februari bondskanselier te worden. Hij wil met zijn fractie komende week twee moties indienen om het migratiebeleid fors strenger te maken. Merz zei vrijdag dat hij daarvoor desnoods wil samenwerken met de AfD. Die partij is zeer omstreden in Duitsland. Volgens Habeck zegt Merz daarmee: "Of je gaat akkoord, of ik stem met extreemrechts".

"Niets hiervan is ongevaarlijk", zei Habeck. Zijn woorden werden met applaus ontvangen door zijn partijgenoten.

De Groenen staan op dit moment vierde in de peilingen. Ondanks de kritiek op Merz blijft de partij openstaan voor een coalitie met CDU/CSU.