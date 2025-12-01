Tienduizenden mensen zonder zorgverzekering krijgen geen zorg

DEN HAAG (ANP) - Tienduizenden mensen zonder zorgverzekering krijgen vaak geen goede medische hulp als ze die wel nodig hebben. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maandag. Het gaat volgens de inspectie om ruwweg 100.000 mensen: vooral dak- en thuislozen, EU-arbeidsmigranten en mensen zonder verblijfsvergunning.

Mensen die door omstandigheden geen zorgverzekering hebben, weten volgens de IGJ de weg naar goede medische hulp niet of durven er niet naar te vragen. Mensen zonder verblijfsvergunning durven volgens de inspectie bijvoorbeeld geen arts te bezoeken uit angst om als "illegaal" ontdekt te worden.

Het uitblijven van goede medische zorg voor onverzekerden kan volgens de inspectie komen doordat artsen en andere zorgverleners niet weten dat ze zorg kunnen declareren of niet weten hoe dat moet. De inspectie adviseert zorgaanbieders ervoor te zorgen dat alle medewerkers weten dat ook onverzekerden recht hebben op medisch noodzakelijke zorg. Ook kunnen tolken worden ingeschakeld voor onverzekerde mensen.

Regelingen

De IGJ schrijft over twee wettelijke regelingen die zorgaanbieders, zoals artsen, apotheken, ziekenhuizen en verpleeghuizen, in staat stellen om zorg voor onverzekerden (grotendeels) te declareren. Het gaat om een regeling voor onverzekerbare vreemdelingen zonder verblijfsvergunning en een regeling voor mensen die om een andere reden niet verzekerd zijn.

De inspectie spreekt haar waardering uit voor straatdokters en straatverpleegkundigen die "wel noodzakelijke zorg geven aan mensen zonder verzekering". Ook zorginstellingen die patiënten zonder verzekering niet afwijzen en andere initiatieven die onverzekerden de weg naar de zorg wijzen, kunnen rekenen op waardering van de IGJ.