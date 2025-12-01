WirtschaftsWoche: RTL schrapt 800 tot 1000 banen in Duitsland

LUXEMBURG (ANP/BLOOMBERG) - Mediabedrijf RTL heeft plannen om tussen de 800 en 1000 banen te schrappen in Duitsland. Dat meldde het Duitse zakenblad WirtschaftsWoche, zonder bronnen te noemen. De Duitse tak bestaat uit onder meer de zender Vox, het nieuwskanaal n-tv en de streamingdienst RTL+.

RTL heeft al geruime tijd te maken met minder tv-kijkers en lagere advertentie-inkomsten. Volgens het zakenblad heeft het management van RTL met de ondernemingsraad een nieuw sociaal plan voor de ontslagen onderhandeld. Het management presenteert de details van de ontslagronde aan het topmanagement van RTL later op de dag.

Een woordvoerder van RTL weigerde commentaar te geven aan WirtschaftsWoche.