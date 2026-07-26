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Tienduizenden protesteren tegen massatoerisme op Mallorca

Samenleving
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 22:48
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PALMA DE MALLORCA (ANP/DPA) - Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme op het eiland. De demonstranten trokken door het centrum van hoofdstad Palma naar de kathedraal, waar een manifest werd voorgelezen.
Het was het derde opeenvolgende jaar dat op initiatief van de organisatie Menys Turisme, Més Vida (minder toerisme, meer leven) geprotesteerd werd tegen de vele toeristen, vooral uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, die het eiland bezoeken. De politie schatte het aantal demonstranten op 25.000.
Het tijdstip van het protest was bewust gekozen met het oog op het huidige hoogseizoen, zei een woordvoerder van de organisatoren. Eind juli en begin augustus gelden als de weken met de meeste vakantiegangers op het Baleareneiland. Demonstranten klagen over woningnood, files, vuil en lawaai. Hun belangrijkste eis is een beperking van het aantal bezoekers.
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