Tiener krijgt in VS levenslang voor schietpartij met kerstcadeau

WINDER (ANP/RTR) - De 16-jarige Colt Gray is veroordeeld tot levenslang voor het doodschieten van vier mensen op de Apalachee High School in de staat Georgia toen hij 14 jaar oud was. Hij gebruikte daarvoor een aanvalsgeweer dat hij van zijn vader voor Kerst had gekregen.

Gray schoot in 2024 twee 14-jarige medeleerlingen en twee docenten dood op de school in Winder, bij Atlanta. Negen mensen raakten gewond. Hij bekende schuld aan onder meer moord.

"Je misdaden getuigen van een permanente onverbeterlijkheid", zei de rechter, die Gray berechtte als volwassene. "Je lijkt niet getergd te worden door wat je hebt gedaan. Je lijkt er genoegen in te scheppen dat je in de voetsporen bent getreden van de moordenaars die je aanbidt."

Colin Gray, de vader, werd in maart zelf ook veroordeeld, omdat hij zijn zoon het wapen had gegeven. Er waren vooraf allerlei zorgelijke signalen. Zo had Colt in zijn kamer een altaar gemaakt voor andere schoolschutters. De vader hoort zijn straf later deze week.