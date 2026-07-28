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Eindhovense chipfabrikant NXP boekt opnieuw hogere omzet en winst

Economie
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 22:45
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EINDHOVEN (ANP) - De Eindhovense chipfabrikant NXP Semiconductors heeft de omzet in het tweede kwartaal met bijna een vijfde zien stijgen. De winst nam met een derde toe, maakte het bedrijf dinsdag bekend.
De omzet steeg in de afgelopen drie maanden met 19 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder tot 3,5 miljard dollar, omgerekend ruim 3 miljard euro. Op kwartaalbasis nam de omzet met een tiende toe. Het bedrijf, met een beursnotering in New York, hield ook onder de streep meer over. De nettowinst ging op jaarbasis met 33 procent omhoog tot 918 miljoen dollar.
"Onderliggend aan deze resultaten ligt de verschuiving van AI vanuit de cloud naar de fysieke wereld - naar voertuigen, fabrieken en robots - en landt het direct op de markten waarin NXP een leidende positie inneemt", stelt topman Rafael Sotomayor in een toelichting. NXP maakt chips en halfgeleiders die vooral worden gebruikt in auto's, industriële systemen en slimme apparaten.
Communicatie-infrastructuur
De autodivisie, goed voor het grootste deel van de inkomsten, groeide met 12 procent op jaarbasis. De omzet in de tak voor communicatie-infrastructuur steeg met 41 procent het hardst.
NXP verwacht voor het huidige derde kwartaal een omzetgroei van tussen de 15 en 21 procent.
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