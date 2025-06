Tientallen activisten weggevoerd na poging A12 te blokkeren

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft tientallen activisten van Extinction Rebellion aangehouden die rond het middaguur de A12 in Den Haag probeerden te blokkeren. De demonstranten worden weggevoerd in bussen, zien ANP-verslaggevers. Een deel is naar het ADO-stadion gebracht.

Vanuit verschillende hoeken probeerden groepen activisten de Utrechtsebaan op te gaan, maar ze werden tegengehouden door agenten. Daarbij raakte zeker een iemand gewond. Op de Zuid-Hollandlaan, in de buurt van een tankstation, wordt een groep van zo'n vijftig demonstranten van de weg gehaald en aangehouden. Op de Boslaan, in de buurt van de Malietoren, werden zo'n dertig mensen in een bus gezet.

In de buurt van de Tweede Kamer, op de kruising van de Bezuidenhoutseweg en de Prins Clauslaan, zitten tientallen mensen met Palestijnse vlaggen op de weg. De politie is na een waarschuwing ook begonnen deze groep aan te houden. Ze worden in een stadsbus gezet.

Voor het optreden van de politie zijn enkele rijbanen van de Utrechtsebaan afgesloten.