Tientallen deelnemers mars naar Gaza tegengehouden in Egypte

CAÏRO (ANP/AFP/RTR) - Veertig pro-Palestijnse activisten die wilden deelnemen aan een mars naar de Gazastrook, zijn vrijdag tegengehouden toen ze de Egyptische hoofdstad Caïro probeerden te verlaten. Volgens de organisatoren van de Global March on Gaza werden bij een controlepost hun paspoorten ingenomen en werden ze gedwongen in de hitte te wachten. Wat verder met hen is gebeurd, is niet bekend. Vijftien anderen zouden hun hotels niet mogen verlaten.

De activisten komen uit Frankrijk, Spanje, Canada, Turkije en het Verenigd Koninkrijk, meldt de organisatie. Ze wilden naar El-Arish reizen, in de noordelijke Sinaï. Daarvandaan zouden ze met andere activisten ongeveer 50 kilometer naar de grens met de Gazastrook wandelen. Ook bij Ismaïlia, aan het Suezkanaal, zouden deelnemers aan de mars zijn tegengehouden.

De organisatie zei woensdag dat 4000 deelnemers uit meer dan veertig landen zich in Caïro zouden verzamelen voor de mars. Donderdag hielden de Egyptische autoriteiten al zo'n tweehonderd deelnemers tegen op het vliegveld van Caïro.