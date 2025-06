Tientallen doden door Israëlische aanvallen in Gaza

GAZA-STAD (ANP/DPA/AFP) - Tientallen mensen zijn zaterdag in Gaza omgekomen door Israëlische aanvallen met drones en vliegtuigen, melden de Palestijnse autoriteiten en hulpverleners. In Gaza-Stad kwamen zeker elf mensen om. Aanvallen elders in Gaza kostten aan minstens 45 mensen het leven. Tientallen mensen raakten gewond. Onder de doden zijn negen kinderen.

Al-Jazeera meldt dat het dodental in Gaza-Stad veel hoger ligt, minstens twintig. Het Israëlische leger zou een huizenblok hebben getroffen en hulpverleners halen nog steeds slachtoffers onder het puin vandaan.

Sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas op 7 oktober 2023 zijn volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid in de Gazastrook meer dan 56.400 doden gevallen. Het ministerie staat onder controle van Hamas, maar de cijfers worden algemeen als betrouwbaar gezien. Ze maken geen onderscheid tussen Hamas-strijders en burgers.