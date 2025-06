Ecuadoraan Carapaz mist Tour de France door maag-darminfectie

BOULDER (ANP) - Richard Carapaz kan volgende week niet meedoen aan de Tour de France. De wielrenner uit Ecuador heeft een maag-darminfectie, meldt zijn team EF Education - EasyPost.

Carapaz, die begin deze maand als derde eindigde in de Ronde van Italië, liep de infectie op tijdens een training in Ecuador. Hij blijft nu in zijn thuisland om te herstellen. "Ons medische team heeft samen met zijn artsen in Ecuador verre reizen en wedstrijden momenteel afgeraden. Daarom zal Richard dit jaar niet deelnemen aan de Tour de France", aldus de verklaring van EF Education - EasyPost.

"We leven allemaal mee met Richard", reageert teambaas Jonathan Vaughters. "Hij kwam in een geweldige vorm uit de Giro en zette tijdens de training recordhoogtes neer. Hij heeft veel opgeofferd om dat niveau te bereiken, dus de timing had echt niet slechter kunnen zijn. We weten hoeveel de Tour voor hem betekent, dus hem zo dicht bij de wedstrijd verliezen is een enorme klap."