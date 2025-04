Tientallen doden door Israëlische aanvallen op Gaza

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Israëlische luchtaanvallen op Gaza hebben zaterdag aan ten minste 54 mensen het leven gekost, zei het burgerbeschermingsagentschap van het Palestijnse gebied. Het dodental zal naar verwachting verder oplopen.

"Vierenvijftig mensen zijn gedood bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook sinds het ochtendgloren vandaag. En het aantal zal waarschijnlijk stijgen, want de bombardementen gaan nog steeds door", vertelde een woordvoerder tegen persbureau AFP.

De Israëlische krijgsmacht maakte zaterdag bekend dat er ook een Israëlische militair is omgekomen tijdens de gevechten in Gaza. Dat is de eerste Israëlische militair die is omgekomen sinds de gevechten een maand geleden werden hervat na een bestand. Drie andere militairen raakten gewond. Sinds de oorlog in Gaza begon in oktober 2023 zijn zeker 412 Israëlische militairen omgekomen.