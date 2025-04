Schutters doden tientallen mensen in Nigeria

ABUJA (ANP/AFP) - Gewapende personen hebben eerder deze week in de Nigeriaanse deelstaat Benue minstens 56 mensen gedood, meldde het kantoor van de gouverneur zaterdag. Daarmee werd het eerdere dodental van zeventien sterk naar boven bijgesteld. Het dodental kan verder oplopen.

In centraal Nigeria komen vaak conflicten over landgebruik voor tussen nomadische veehouders en boeren. Gouverneur Hyacinth Alia had eerder gezegd herders te verdenken van de aanval. Veel herders behoren tot de islamitische etnische groep Fulani en veel boeren zijn christen. De aanvallen in centraal Nigeria hebben vaak een etnische of religieuze dimensie.

De aanvallen vonden donderdagnacht en vrijdag plaats. Bij twee aanvallen eerder deze maand in een naburige deelstaat vielen meer dan honderd doden.